В России стал недоступен телеканал BBC World News

6 мар. 15:55

В России сняли с эфира телеканал BBC World News. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте британской вещательной корпорации.

4 марта BBC объявила, что временно прекращает работу в России из-за ужесточения российского законодательства.

Напомним, ранее Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к сайтам ряда СМИ за публикацию недостоверных данных о специальной военной операции на Украине. Среди них ресурсы, которые признаны в России СМИ-иноагентами, - "Медуза", "Голос Америки", "Радио Свобода", а также BBC, Deutsche Welle и другие. Помимо этого, свое вещание в России остановили CNN, ARD, ZDF, RAI.