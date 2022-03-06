Путин рассказал Эрдогану о военной операции на Украине

6 мар. 15:33

Президент России Владимир Путин заявил в ходе сегодняшнего телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что приостановка российской военной операции на Украине возможна, только если Украина прекратит боевые действия и выполнит требования РФ. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

"Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, изложил принципиальные подходы и оценки в этом контексте, подробно разъяснил поставленные основные цели и задачи. Подчеркнуто, что спецоперация идет по плану и в соответствии с графиком", - сказано в заявлении.

Президент РФ отметил, что вооруженные силы страны делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры".

Кроме того, Путин подтвердил готовность России к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами. При этом он обратил внимание Эрдогана на бесперспективность попыток Киева затянуть переговоры. Российский лидер также выразил надежду, что на новой встрече украинские переговорщики "проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии".

Помимо этого, президент России заявил, что Москва готова оказать необходимое содействие для безопасной эвакуации турецких граждан из районов боевых действий на Украине.

В свою очередь, Эрдоган заметил что срочное перемирие даст возможность решать гуманитарные проблемы в регионе, а также искать политическое решение. Он повторил свой призыв: "Давайте вместе проложим путь к миру", - говорится в распространенном канцелярией турецкого президента заявлении.

В ходе переговоров турецкий лидер сообщил, что готов внести любой вклад в мирное урегулирование украинской проблемы в кратчайшие сроки. По его словам, необходимы срочные шаги для обеспечения перемирия, открытия гуманитарных коридоров и подписания мирного договора. Президент Турции также заявил о намерениях продолжить контакты с украинской стороной и другими странами по ситуации на Украине.