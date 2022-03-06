США осудили закон о наказании за фейки в России

6 мар. 14:44

США осуждают принятый в России закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн.

По ее словам, США осуждают принятие Советом Федерации РФ закона, грозящего тюремным заключением сроком до 15 лет журналистам и простым гражданам, которые распространят так называемую "ложную" информацию о действиях президента России Владимира Путина на Украине.