Нурмагомедов включен в Зал славы UFC

6 мар. 13:53

Бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы организации. Об этом сообщили в пресс-службе UFC.

В Зале славы UFC отмечены особо выдающиеся спортсмены. В него включают людей, оказавших судьбоносное влияние на развитие организации и спорта. Нурмагомедов станет первым представителем России в Зале славы UFC.

Напомним, свой последний бой Хабиб Нурмагомедов провел 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Тогда он победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг). После победы Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 боях.