Страны ЕС обсудят в Версале создание европейских кибернаступательных сил

6 мар. 13:46

На ближайшем саммите Евросоюза во французском Версале будет обсуждаться вопрос создания европейских кибернаступательных сил. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Лично я выступаю за создание европейских кибернаступательных сил. Это также будет обсуждаться на неделе [в ходе саммита] в Версале", - цитирует его ТАСС.

Глава Евросовета также отметил, что ЕС уже "совершил гигантский прорыв" в сфере кибербезопасности.

Напомним, 10-11 марта во французском Версале состоится саммит Евросоюза.