Зеленский и Байден поговорили о вопросах безопасности

6 мар. 13:20

Накануне состоялись телефонные переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом написал на своей странице в социальной сети Twitter глава украинского государства.

Он подчеркнул, что поговорил с американским лидером о вопросах безопасности, финансовой поддержке Украины и продолжении антироссийских санкций. "В рамках постоянного диалога я провел очередной разговор с президентом США. Повестка включала вопросы безопасности, финансовую поддержку Украины и продолжение санкций против России", - сказал Зеленский.

В свою очередь, в Белом доме сообщили, что стороны обсудили недавние переговоры Киева и Москвы, а также работу над оказанием дополнительной помощи Украине. "Президент Байден отметил, что его администрация наращивает военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине а также тесно сотрудничает с конгрессом по выделению дополнительного финансирования", - говорится в заявлении.