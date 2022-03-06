Альфа-банк не будет останавливать выпуск карт Visa и Mastercard

6 мар. 12:55

Альфа-банк продолжит выпускать карты с платежными системами Visa и Mastercard. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице банка в Telegram-канале.

"У нас в запасе несколько миллионов "пластика". Пока карточки будут работать в России, но мы надеемся, что международные платежные системы вернутся в страну. Тогда карты автоматически заработают по всему миру", - сказано в заявлении.

В свою очередь, банк ВТБ опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что продолжит обслуживание карт Visa и Mastercard в России. "Решение иностранных платёжных систем никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории России. Все транзакции по картам VISA и Mastercard, в том числе оплата и снятие наличных, по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов PAY и оплаты товаров и услуг в иностранных торговых точках", - отметили в ВТБ.