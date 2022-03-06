Евросоюз не собирается финансировать отправку боевых самолетов Украине

6 мар. 12:46

Европейский союз не будет финансировать отправку боевых самолетов Украине. Об этом заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche глава Евросовета Шарль Мишель.

"Впервые мы занимаемся поставками летального вооружения. Однако эти европейские средства не предназначены для финансирования поставки военных самолетов Украине", - цитирует его ТАСС.

При этом Мишель подчеркнул, что некоторые страны-члены ЕС рассматривают возможность поставки средств или запчастей, связанных с применением военно-воздушных сил.

Глава Евросовета напомнил, что Украина получит от ЕС летальное вооружение на сумму 450 млн евро и оборонительные средства на 50 млн евро.