В России диагностировали COVID-19 почти у 80 тыс человек

6 мар. 12:21

В России за последние 24 часа число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 увеличилось на 79 863. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Выписаны по выздоровлению 149 060 человек, умерли – 744.

Общее число заражения COVID-19 в России составляет 16 941 656. Справились с болезнью 14 567 976 жителей страны, умерли – 356 281 человек.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Свердловской области – 4776, Самарской области – 3229, Республике Башкортостан – 3198, Санкт-Петербурге – 3155, Пермском крае – 2526, Нижегородской области – 2524, Саратовской области – 2574, Ростовской области – 2241, Челябинской области – 2222, Иркутской области – 2145.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки по-прежнему является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 463 жителей региона. В Кабардино-Балкарии выявили 198 случаев заражения, в Дагестане – 161, в Карачаево-Черкесии – 155, в Северной Осетии – 77, в Ингушетии – 69, Чечне - 44

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 445 млн, из них более 5,9 млн человек скончались.