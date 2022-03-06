Шольц и Беннет обсудили встречу израильского премьера с Путиным

6 мар. 11:59

В Берлине состоялась встреча канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина ФРГ.

В ходе беседы стороны обсудили состоявшийся в Москве разговор израильского премьера с президентом России Владимиром Путиным. "В центре внимания 90-минутного разговора были результаты беседы, которую премьер-министр провел в субботу с президентом России Путиным в Москве", - сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, Шольц и Беннет договорились оставаться в тесном контакте по вопросу ситуации на Украине. Хебештрайт добавил, что стороны назвали общей целью скорейшее прекращение войны на Украине, заявив при этом о готовности "работать изо всех сил" для ее достижения, передает ТАСС.

Накануне премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить украинский кризис. После встречи израильский премьер поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.