Джонсон: события на Украине - это не конфликт НАТО

6 мар. 11:52

Происходящее на Украине - это не конфликт НАТО. Об этом в статье для New York Times написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Это не конфликт НАТО, и он не станет таковым", - заявил он.

При этом британский премьер отметил, что в настоящее время помощь Украине в области обороны оказывают свыше 20 стран. "В январе Великобритания была в числе немногих европейских стран, направляющих помощь Украине в сфере обороны. Теперь в этих усилиях участвуют более 20 стран", - заявил он.

Джонсон также обратил внимание на то, что у Украины не было серьезной перспективы членства в НАТО в ближайшем будущем. "Мы [НАТО] были готовы ответить на заявленные Россией опасения по поводу безопасности путем переговоров", - сказал премьер Соединенного Королевства.