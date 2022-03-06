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Джонсон: события на Украине - это не конфликт НАТО

Джонсон: события на Украине - это не конфликт НАТО

Происходящее на Украине - это не конфликт НАТО. Об этом в статье для New York Times написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Это не конфликт НАТО, и он не станет таковым", - заявил он.

При этом британский премьер отметил, что в настоящее время помощь Украине в области обороны оказывают свыше 20 стран. "В январе Великобритания была в числе немногих европейских стран, направляющих помощь Украине в сфере обороны. Теперь в этих усилиях участвуют более 20 стран", - заявил он.

Джонсон также обратил внимание на то, что у Украины не было серьезной перспективы членства в НАТО в ближайшем будущем. "Мы [НАТО] были готовы ответить на заявленные Россией опасения по поводу безопасности путем переговоров", - сказал премьер Соединенного Королевства.

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