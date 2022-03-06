Кулеба и Блинкен обсудили антироссийские санкции и поставки вооружения Украине

6 мар. 11:36

На польско-украинской границе накануне прошла встреча министра иностранных дел Украины Дмтитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена.

"У нас был разговор прямо на границе, в нейтральной зоне, потом мы перешли в Украину на несколько шагов в знак поддержки", - заявил Кулеба на брифинге.

Он подчеркнул, что разговор с американским госсекретарем получился плодотворным. Стороны обсудили введенные против России санкции и будущие шаги по поставке Украине необходимого вооружения и применению дополнительных санкций против России.



Глава украинского внешнеполитического ведомства выразил уверенность в том, что они будут применяться в ближайшие дни. "США также будут координировать усилия со своими европейскими партнерами", - отметил Кулеба.