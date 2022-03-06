Армянские боевики атаковали позиции азербайджанских военных в Агдамском направлении

6 мар. 11:18

Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Хыдырлы и Чухурмехля Агдамского района и пункт дислокации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что армянские вооруженные отряды совершали обстрелы с территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы. Атака была зафиксирована 6 марта в 08:40 по местному времени.

В результате ответных мер, принятых азербайджанскими военными, противник был подавлен.

Об инциденте незамедлительно проинформировали командование российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр.