Франция еще раз призвала своих граждан покинуть Россию

6 мар. 10:57

Франция рекомендует находящимся в России согражданам покинуть страну. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства иностранных дел республики.

"Поездки из России или в Россию серьезно затруднены из-за закрытия воздушного пространства между РФ и странами-членами ЕС", - отмечается в заявлении.

В МИД обратили внимание на то, что с 8 марта по рекомендации российской гражданской авиации "Аэрофлот" приостановит все свои международные рейсы.

"С учетом нехватки рейсов настоятельно рекомендуется, чтобы граждане Франции, присутствие которых в России не является обязательным, покинули страну, пока это еще возможно", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.