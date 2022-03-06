Выпущенные российскими банками карты Visa и Mastercard продолжать работать в РФ

6 мар. 10:48

Центробанк России опубликовал на своем официальном сайте заявление, в котором сообщил, что карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные в российских банках, продолжат работать в РФ до истечения срока их действия.

"Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны", - говорится в сообщении Банка России.

Обладатели этих карт смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту. При этом в ЦБ отметили, что трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны. Их нельзя будет использовать за рубежом и оплачивать ими покупки в иностранных интернет-магазинах.

Напомним, ранее Visa и Mastercard одновременно объявили о приостановке деятельности в России.