Mastercard и Visa приостанавливают деятельность в России

6 мар. 4:06

Компании Visa и Mastercard решили приостановить свою деятельность в России. Об этом говорится в заявлении обеих компаний.

В Visa отметили, что транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты, выпущенные финансовыми организациями за пределами России, больше не будут работать в РФ.

В свою очередь, в Mastercard сообщили, что выпущенные российскими банками карты больше не будут поддерживаться сетью Mastercard. Что касается карт, выпущенных за пределами России, то они не будут работать на территории РФ. В компании добавили, что возобновят операции в России, когда "это будет уместно".