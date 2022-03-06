IBM остановила продажи в России

6 мар. 10:00

Американская технологическая корпорация IBM приняла решение прекратить продажи своих технологий в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил глава компании Арвинд Кришна.

Он пояснил, что IMB больше не будет продавать технологии в России, но принимает меры для обеспечения безопасности и поддержки своих сотрудников, которых затронул кризис.

Помимо этого, компания отказалась вести дела с российскими военными организациями, передает ТАСС.

Ранее об уходе из России объявила компания Microsoft.