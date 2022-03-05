Россия упростила въезд с территорий Украины и ЛДНР

5 мар. 23:24

Иностранцы и лица без гражданства смогут с 5 марта без каких-либо проблем въезжать с территорий ЛДНР и Украины в Россию, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ президента.

"Иностранные граждане и лица без гражданства с территорий ЛНР, ДНР и Украины осуществляют въезд в Россию и выезд из России в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым России в этом качестве", - говорится в тексте.

Кроме того, въезд также осуществляется по документам, удостоверяющим их личность, срок действия которых истек.