ВЦИОМ: россияне поддерживают спецоперацию на Украине на 71%

5 мар. 23:05

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более 70% опрошенных россиян поддерживают решение провести специальную военную операцию России на Украине.

"Поддерживает решение провести специальную военную операцию России на Украине 71% россиян. Каждый пятый скорее не поддерживает (21%). Затруднились ответить 8% наших сограждан", - свидетельствуют результаты опроса

Также 70% респондентов считают, что военная операция для российских войск проходит скорее успешно.