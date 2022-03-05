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ВЦИОМ: россияне поддерживают спецоперацию на Украине на 71%

ВЦИОМ: россияне поддерживают спецоперацию на Украине на 71%

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более 70% опрошенных россиян поддерживают решение провести специальную военную операцию России на Украине.

"Поддерживает решение провести специальную военную операцию России на Украине 71% россиян. Каждый пятый скорее не поддерживает (21%). Затруднились ответить 8% наших сограждан", - свидетельствуют результаты опроса

Также  70% респондентов считают, что военная операция для российских войск проходит скорее успешно.

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