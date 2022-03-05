Антиковидные ограничения ослабят в московских храмах

5 мар. 22:49

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил ослабить противоэпидемические меры, применяемые в храмах Москвы, сообщает епархиальная пресс-служба.

Отмечается, что ношение масок в храмах и монастырях столицы будет обязательным во время многолюдных собраний или в случае, если маски предписано носить санитарными властями.

При этом в храмах должны по-прежнему находиться емкости с дезинфицирующими средствами, а духовенству и сотрудникам приходов и монастырей при симптомах ОРВИ или наличии температуры, а также в случае выявления COVID-19 следует сообщать об этом настоятелю.

Кроме того, не отменились также регулярная протирка икон, киотов и других предметов церковного убранства, проветривание храмов и других церковных помещений.