"ЕС должен избавиться от зависимости от газа, нефти и угля из России"

5 мар. 22:38

Евросоюз должен полностью избавиться от зависимости от газа, нефти и угля из России путем диверсификации, энергоэффективности и энергоперехода, заявила в субботу глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен.

"Энергия остается одним из критических вопросов. ЕС должен избавиться от зависимости от российской нефти, газа и угля. Для этого мы должны диверсифицировать поставки, достичь лучших результатов в энергоэффективности и мы должны масштабно инвестировать в возобновляемые источники энергии", - сказала она на пресс-конференции в Мадриде.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что ЕС должен помочь потребителям, испытывающим проблемы в связи с ростом цен на углеводороды в Европе в 2021-2022 годах.