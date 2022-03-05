Слуцкий подтвердил возможность проведения третьего раунда переговоров 7 марта

5 мар. 22:35

Очередной раунд российско-украинских переговоров может состояться 7 марта, сообщил представитель российской делегации на переговорах, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Третий раунд переговоров действительно может пройти и в ближайшие дни. Возможно, в понедельник, седьмого марта", - цитирует депутата РИА Новости.

Кроме того, Слуцкий призвал не делать поспешных выводов по сообщениям о гибели одного из членов украинской делегации Дениса Киреева, о смерти которого писали украинские СМИ. По его словам, данная информация может быть недостоверной.