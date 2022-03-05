Власти КЧР решили отменить масленичные гуляния

5 мар. 23:25

В Карачаево-Черкесии в нынешнем году не будет масленичных гуляний, такое решение принято из-за эпидемиологической обстановки, - сообщили в пресс-службе мэрии Черкесска.

"Масленичные гуляния, запланированные в республиканской столице 6 марта, отменены в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции", - цитирует сообщение мэрии ТАСС.

Ситуация с коронавирусом в регионе продолжает оставаться напряженной: только за последние сутки здесь выявили 175 случаев заражения коронавирусом, в госпиталях республики находятся на лечении 258 пациентов, а с начала пандемии в регионе зафиксировано 43 484 случая инфицирования.