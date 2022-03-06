У США закончились инструменты для нанесения ущерба экономике Китая

Офис торгового представителя США (USTR) заявил, что перестроил торговые отношения с Китаем, а президент Джо Байден в Послании о положении дел говорил о конкуренции с КНР. Китайские аналитики, однако, охарактеризовали эту часть доклада Байдена как надуманную и шаблонную.

Global Times отмечает, что на этой неделе USTR опубликовал Повестку дня в области торговой политики на 2022 год и Годовой отчет за 2021 год, заявив, что любая конкуренция между Китаем и США "должна быть справедливой". В документе сказано, что чрезмерно концентрированное производство некоторых товаров в Китае подорвало устойчивость производственно-сбытовых цепочек Америки и нанесло ущерб ее потребителям.

Китайские аналитики заявили, что фактически Китай поддерживал работу глобальных цепочек поставок в условиях пандемии COVID-19, что помогло производству в США. Китайские эксперты охарактеризовали ежегодный доклад как полный клише и безосновательных обвинений, указывающих на то, что США исчерпывают инструменты, чтобы навредить китайской экономике.

Гао Линъюнь, эксперт Китайской академии общественных наук в Пекине, убежден, что США столкнулись с проблемой торговой политикой по отношению к Китаю: "Относительно некоторых новых инструментов, упомянутых в документе, видно, что американская тарифная война и другие санкции не сработали или даже привели к внутреннему сопротивлению в США. Кроме того, для администрации Байдена предстоящие промежуточные выборы и другие внутренние проблемы, такие как рост инфляции, будут в центре внимания, в то время как отношения между Китаем и США могут быть отодвинуты на второй план".

В январе инфляция в США выросла на 7,5%, что стало самым резким ростом с 1982 года, сообщило Бюро трудовой статистики США 10 февраля. Байден в своем обращении к Конгрессу сказал, что его план "борьбы с инфляцией снизит ваши расходы и снизит дефицит".

"Мы будем покупать американское, чтобы убедиться, что все, от палубы авианосца до стали на ограждениях шоссе, сделано в Америке, но чтобы конкурировать за лучшие рабочие места в будущем, нам нужно уравнять правила игры с Китаем и других конкурентов", - сказал Байден.

Наращивание американского производства для борьбы с инфляцией может быть ложным предположением, заявил главный научный сотрудник Института экономических исследований Sinosteel Ху Циму. "Именно потому, что стоимость производства в Китае намного ниже, чем в США, это внесло значительный вклад в подавление инфляции в Америке. Поставка товаров для внутреннего рынка при текущих затратах на рабочую силу в США только увеличит там инфляцию. Предложение Байдена очень плохое, и оно игнорирует международное разделение труда", - сказал Ху.

Аналитики говорят, что помимо COVID-19, который вызвал инфляцию, тарифы на китайские товары также способствуют стремительной инфляции в США. Самым простым способом снижения инфляции в США было бы снятие карательных тарифов на китайские товары, но это противоречило бы торговой политике США в отношении Китая. Другими словами, США попали в собственную ловушку.

В годовом торговом отчете USTR заявил, что продолжает устранять широкий спектр барьеров для доступа на рынки промышленных товаров и нетарифных барьеров, включая барьеры, обусловленные целым рядом промышленных стратегий Китая, таких как "Сделано в Китае 2025", которая разработана, чтобы создать или ускорить способность Китая стать лидером в производстве высокотехнологичных отраслей с высокой добавленной стоимостью.

США опасаются, что это технологическое и промышленное развитие повысит конкурентоспособность Китая во всем мире, заявил Ван Пэн, доцент Школы искусственного интеллекта Гаолин при Китайском университете Жэньминь. Ван сказал, что отчет является еще одним доказательством практики двойных стандартов США: "США остаются лидером в области высоких технологий. Как усилия Китая и других стран по содействию технологическим инновациям и производству могут рассматриваться как нарушение торговой справедливости?".

Гао предупредил, что в нынешней ситуации у США есть шанс сделать шаг вперед, чтобы нормализовать отношения между Китаем и США: "Позиция Китая по двусторонним отношениям всегда была ясной, и она зависит от того, что США будут делать дальше".