Путин и Беннет затронули Украину и Иран

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьером Израиля Нафтали Беннетом, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе встречи главы государств обсудили спецоперацию России на Украине.
"Владимир Путин провел с Нафтали Беннетом переговоры, в ходе которых обсуждались различные аспекты ситуации на Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса", - говорится в сообщении.
Также лидеры стран затронули иранскую ядерную программу. Беннет на переговорах заявил, что выступает против возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий.