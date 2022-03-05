Путин и Беннет затронули Украину и Иран

5 мар. 21:54

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьером Израиля Нафтали Беннетом, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи главы государств обсудили спецоперацию России на Украине.

"Владимир Путин провел с Нафтали Беннетом переговоры, в ходе которых обсуждались различные аспекты ситуации на Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса", - говорится в сообщении.

Также лидеры стран затронули иранскую ядерную программу. Беннет на переговорах заявил, что выступает против возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий.