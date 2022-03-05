Блинкен сказал, когда кончится санкционное давление на РФ

5 мар. 21:56

Санкционное давление стран Запада на Россию будет расти, пока она не завершит военную спецоперацию на Украине, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

"Давление на Россию не только беспрецедентно, не только дает весьма конкретные результаты в России, но это давление будет только продолжаться, оно будет расти, пока эта война выбора не будет завершена", - сказал он во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой на польско-украинской границе. Выступление шефа американской дипломатии транслировали телеканалы США.