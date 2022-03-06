Пхеньян испытывает ракеты на фоне украинского кризиса и Паралимпиады

Вчера Северная Корея произвела запуск (скорее всего, баллистической) ракеты в море, сообщают военные ведомства соседних стран. Таким образом, страна продолжила серию ракетных испытаний, начатых в этом году на фоне длительного тупика в ядерных переговорах с США.

NBC News сообщает, что Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил об одиночном запуске ракеты с территории, находящейся недалеко от Пхеньяна, в сторону восточных вод страны. Министр обороны Японии Нобуо Киси считает, что ракета приземлилась за пределами Исключительной экономической зоны Северной Кореи. Сообщений о пострадавших суднах не поступало. По словам министра, ракета пролетела примерно 290 км на восток на максимальной высоте 547 км, прежде чем упасть в воду между Корейским полуостровом и Японией.

Судя по имеющимся данным, сегодня был произведен такой же запуск, как и в прошлое воскресенье, когда ракета была запущена из Сунана в окрестностях Пхеньяна. Северокорейские государственные СМИ сообщили, что ракета запущена с целью испытать видеооборудование, которое планируется установить на спутник-шпион, находящийся в данный момент в разработке.

Администрация президента Южной Кореи заявила, что советник по национальной безопасности страны Су Хун проведет внеочередное заседание Совета национальной безопасности, где будет обсуждаться ракетное испытание. Правительство США и военные ведомства страны пока не прокомментировали недавний запуск.

”Ракета была запущена в тот момент, когда проводится российская операция на Украине, а в Пекине продолжаются Паралимпийские игры”, - сказал Киси, назвав это ”совершенно неприемлемым поведением”.

Очередной запуск стал девятым по счету с начала 2022 года. Северная Корея продолжает пользоваться дипломатической паузой и наращивает свои военные возможности, одновременно оказывая давление на администрацию Джо Байдена с тем, чтобы она пошла на уступки.

Тем временем в субботу утром в Южной Корее длинные очереди выстроились на избирательных участках: в стране проходит досрочное голосование накануне выборов, которые состоятся в среду. Предвыборная кампания, продолжавшаяся несколько месяцев, была напряженной: два главных кандидата спорили по поводу того, стоит ли Южной Корее продолжать усилия по налаживанию отношений с воинственно настроенной Северной Кореей или занять более жесткую позицию на фоне ядерной угрозы.

Среди других испытаний, которые Пхеньян провел с начала года, предположительный запуск гиперзвуковой ракеты и первый с 2017 года запуск ракеты средней дальности, которая способная долететь до Гуама - военного оплота США в Тихом океана.

Аналитики предполагают, что Северная Корея в ближайшие месяцы может поднять ставки и даже испытать межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), чтобы оказать давление на Вашингтон, который в настоящее время занят российской операцией на Украине и региональным соперничеством с Китаем.

Во время конференции правящей Трудовой партии Кореи, организованной в прошлом месяце лидером КНДР Ким Чен Ыном, члены политбюро недвусмысленно намекали на возможность возобновления испытаний МБР, которые были приостановлены в 2018 году Кимом в одностороннем порядке с целью обеспечения дипломатического прогресса с тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Переговоры зашли в тупик после неудачного второго саммита лидеров в феврале 2019 года. Тогда США отказались выполнить требование Пхеньяна о снятии главных санкций в обмен на выведение из эксплуатации старого ядерного комплекса, которое означало бы частичный отказ Северной Кореи от своего ядерного потенциала.

Администрация Байдена заявила о готовности провести переговоры с Пхеньяном в любой момент. Однако экономические послабления, в которых Северная Корея отчаянно нуждается, не будут предложены до тех пор, пока страна не предпримет реальных шагов по уменьшению собственного ядерного арсенала и сворачиванию ракетной программы.

Заявление Северной Кореи о том, что она тестировала видео-систему для спутника-шпиона означает, что в будущем возможно испытание запрещенной ракеты большой дальности под видом космического запуска с целью усовершенствования имеющихся вооружений и оказания давления на Вашингтон. Аналитики предполагают, что ракета со спутником будет запущена накануне одной из главных политических годовщин в апреле: дня рождения Ким Ир Сена, покойного деда Ким Чен Ына.