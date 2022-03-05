В Астраханской области введен режим повышенной готовности

5 мар. 21:35

Режим повышенной готовности введен в субботу вечером в Астраханской области, где из-за дождя, снега и сильного ветра без электричества остались более 115 тыс. человек, информирует пресс-служба губернатора региона.

"Из-за разбушевавшейся стихии - дождя, снега и сильного ветра - в регионе введен режим повышенной готовности. Проводится СМС-оповещение населения о неблагоприятных погодных условиях, проинформирована 231 тыс. человек. Продолжают усугубляться последствия сильного ветра", - передает ТАСС.

Уточняется, что более 115 тыс жителей остаются без электроснабжения. Под отключение попало 80 населенных пунктов, ранее их было 70. В медучреждениях отключено электроснабжение, использованы резервные источники электроэнергии.