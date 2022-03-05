Судан не против размещения у себя российской военной базы

Судан не возражает против размещения российской военно-морской базы на территории страны, правда только если она ее создание не будет угрожать национальной безопасности, заявил заместитель председателя Верховного (Суверенного) о совета страны Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти), вернувшись из Москвы. Его встреча с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым проходила 24 февраля – в день начала военной операции на Украине.

Al-Monitor отмечает, что Хартум по-прежнему открыт для возможности возобновления приостановленной сделки, позволяющей России создать военно-морскую базу на Красном море. "У нас 730 километров вдоль Красного моря. Если какая-либо страна хочет открыть базу, и это отвечает нашим интересам и не угрожает нашей национальной безопасности, у нас нет проблем в отношениях с кем бы то ни было, русским или кем-то еще", - заявил Хемедти.

Визит суданского генерала в Москву поднял ставки для американских чиновников, выступающих за "демократию" в Хартуме. После встречи с заместителем министра обороны России Хемедти также сказал, что Судан обладает "огромным потенциалом, который предоставляет большие возможности для российских инвестиций в целях достижения взаимной выгоды для обеих стран".

"Хемедти начинает торговую войну", - написал в Твиттере Кэмерон Хадсон, бывший главный помощник американского посла в Судане, который сейчас является членом Атлантического совета.

Первоначальное соглашение по базированию, которое было подписано в 2017 году при свергнутом правительстве Омара аль-Башира, позволяло военно-морскому флоту России арендовать на 25 лет участок в Порт-Судане. Соглашение было приостановлено в июне прошлого года совместным гражданско-военным переходным правительством в Хартуме, которое пришло к власти после свержения Башира в 2019 году. Однако гражданско-военное переходное правительство, в свою очередь, было свергнуто высшими суданскими генералами в октябре прошлого года. Это привело к заморозке со стороны США и других международных организаций экономической помощи для Хартума на миллиарды долларов.

Визит Хемедти в Москву вызвал обеспокоенность американских чиновников по поводу растущих связей Судана с Москвой. прошлом году генерал заявил законодателям, что база в Порт-Судане входит в список его стратегических проблем на континенте, наряду с российским плацдармом в Ливии и китайской базой в Джибути.

После смены власти в Судане администрация Байдена потребовала восстановления там гражданского правительства, одновременно изучая варианты потенциальных санкций в отношении высших суданских военных и полицейских чиновников.

По словам одного чиновника, знакомого с этим вопросом, Вашингтон до сих пор откладывал введение санкций, но официальные лица договорились о том, чтобы большая часть финансовой помощи США в размере 700 миллионов долларов, удерживаемой от Хартума, была перенаправлена на поддержку "суданских групп гражданского общества, продемократических комитетов активистов и процесса политического диалога под руководством ООН".