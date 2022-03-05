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Член украинской делегации Арахамия: третий раунд переговоров пройдет 7 марта

Член украинской делегации Арахамия: третий раунд переговоров пройдет 7 марта

Представитель украинской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщил о проведении 7 марта третьего раунда переговоров России и Украины.

"Третий раунд переговоров пройдет в понедельник", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля, второй – 3 марта, оба раунда прошли на территории Беларуси. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.

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