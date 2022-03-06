Строительство аэродрома Роствертола в Батайске начнется в конце года

6 мар. 8:45

ПАО "Роствертол", входящее в холдинг "Вертолеты России", в IV квартале 2022 года начнет строительство аэродрома летно-испытательного комплекса в Батайске (Ростовская область), - сообщил замгубернатора области Игорь Сорокин.

"В настоящее время ПСД проекта находится в Минпромторге России на согласовании. Далее планируется получение экспертного заключения ФАУ "Главгосэкспертиза"", - рассказал Сорокин, передает "Интерфакс".

"Вертолеты России" планировали приступить к строительству летно-испытательного комплекса в Батайске в июне 2018 года и завершить его к концу 2021 года, однако начало строительства нового аэродрома в Батайске было перенесено сначала на I, а потом на IV квартал 2022 года в связи с необходимостью проведения дополнительной корректировки проектно-сметной документации, согласования ее в Минпромторге и получением заключения Главгосэкспертизы.

Ориентировочная стоимость проекта – около 18 млрд рублей.