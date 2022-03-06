Димаш признан "Казахстанским артистом года"

Казахстанская премия "Тикетон" огласила имена победителей этого года.
В номинации "Казахстанский артист года" победу одержал Димаш Кудайберген. Ранее Димаш уже получал данную премию в номинациях "Казахстанский артист года" и "Эстрадный концерт года".
В этом году в голосовании приняли участие почти 50 тыс человек. Соперниками Димаша стали диджей Иманбек, хип-хоп исполнитель The Limba, комик Сауле Юсупова, актер Евгений Чебатков, "Ирина Кайратовна", Ninety One, певица Yenlik.
"Тикетон" - ежегодная казахстанская премия в области культуры, искусства и спорта.