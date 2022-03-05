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Гидон Кремер отметил юбилей в Баку

Гидон Кремер отметил юбилей в Баку

Центре Гейдара Алиева прошел конверт всемирно известного скрипача Гидона Кремера в сопровождении Бакинского камерного оркестра под управлением заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов Фуада Ибрагимова. Выступление было посвящено 75-летию Маэстро

Также в мероприятий участвовала латвийская скрипачка, лауреат международных конкурсов Мадара Петерсон.

На бакинской сцене прозвучали произведения как классических композиторов –  Франца Шуберта, Феликса Мендельсона, Бенджамина Бриттена, Гии Канчели, Хайяма Мирзазаде, -  так и авторов современной скрипичной музыки.

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