Гидон Кремер отметил юбилей в Баку

5 мар. 20:09

Центре Гейдара Алиева прошел конверт всемирно известного скрипача Гидона Кремера в сопровождении Бакинского камерного оркестра под управлением заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов Фуада Ибрагимова. Выступление было посвящено 75-летию Маэстро

Также в мероприятий участвовала латвийская скрипачка, лауреат международных конкурсов Мадара Петерсон.

На бакинской сцене прозвучали произведения как классических композиторов – Франца Шуберта, Феликса Мендельсона, Бенджамина Бриттена, Гии Канчели, Хайяма Мирзазаде, - так и авторов современной скрипичной музыки.