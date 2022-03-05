Войска РФ взяли под контроль военную базу в Херсонской области

5 мар. 19:31

Российские военные контролируют военную базу в Херсонской области Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ

"Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что на базе обнаружены украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили "Урал", а также склад боеприпасов с минами, противотанковыми управляемыми ракетами, минометными и танковыми снарядами - всего свыше 4,5 тыс тонн боеприпасов.

Как добавили в Минобороны РФ, подготовку на базе могли проходить морская пехота, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы. Здесь могли размещаться около 4000 человек.

"В настоящий момент российские саперы продолжают обследовать территорию для ликвидации минной опасности. Техника и вооружение после проверки будут отправлены на специальную базу хранения", - подчеркнули в ведомстве.