Беларусь нарастит поставки молока, мяса и кормов

5 мар. 19:05

В соответствии с решением Россельхознадзора, 19 белорусским предприятиям разрешено возобновить с 6 марта поставки в Россию мясной и молочной продукции, а также кормов.

В пресс-службе ведомства уточнили, что, в частности, это коснется поставок молочной продукции с полесского производственного участка "Милкавита", филиала Светлогорский "Калинковичского молочного комбината", предприятия "Верхний луг", "Октябрьского завода СОМ", предприятия "Беловежские сыры", "Кобринского маслодельно-сыродельного завода", солигорского филиала "Слуцкого сыродельного комбината", предприятий "Данон Шклов" и "Молоко".

Кроме того, будут возобновлены поставки мясной продукции с птицефабрики "Рассвет" и ее отделения "Якимова Слобода", "Мясокомбината Ляховичи", "Слуцкого мясокомбината", предприятия "Мясоопт", "Белоруснефть-Особино" и "Солигорской птицефабрики". Поставки кормов будут разрешены с предприятий "Биоваст Лида", "Экомол Агро" и "Биоком", информирует пресс-служба Россельхознадзора.