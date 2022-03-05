"Победа" приостановит зарубежные рейсы вслед за "Аэрофлотом"

5 мар. 18:44

Российская авиакомпания "Победа" приостановит все зарубежные рейсы с 8 марта до конца зимнего расписания полетов, сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что данное решение было принято "в соответствии с рекомендацией Росавиации" на фоне массовых арестов самолетов за рубежом.

"Начиная с 6 марта в 00:00 прекращается допуск на международные рейсы клиентов, имеющих билеты в обе стороны полетов с обратным участком в РФ после 8 марта 2022 года. Клиенты международных рейсов с билетами в одну сторону с вылетом из РФ будут приниматься к перевозке до 8 марта", -сказано в сообщении.