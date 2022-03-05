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Казахстан грозят затопить талые воды

Казахстан грозят затопить талые воды

Штормовое предупреждение было объявлено на территории Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской областях Казахстана.

По данным синоптиков, в  этих регионах в связи с прогнозом положительных температур воздуха и сильных смешанных осадков ожидается интенсивное снеготаяние и формирование тало-дождевого стока.

Кроме того, с 6 по 8 марта в связи с плюсовой температурой воздуха и сильными смешанными осадками в Восточно-Казахстанской области ожидается сильное таяние снега, формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, передает Sputnik Казахстан.

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