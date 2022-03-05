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В МИД РФ сообщили о высоком уровне русофобии в зарубежных странах

В МИД РФ сообщили о высоком уровне русофобии в зарубежных странах

Москва отмечает беспрецедентный уровень русофобии в ряде стран на фоне проведения спецоперации на Украине, виновные будут привлечены к ответственности, сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Обращаем пристальное внимание на беспрецедентный уровень русофобии, наблюдающийся в ряде зарубежных стран на фоне проведения специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что все подобные инциденты фиксируются тщательно. "Соответствующие материалы будут передаваться в компетентные органы для правовой оценки, виновные - привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - уточнили в пресс-службе.

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