В МИД РФ сообщили о высоком уровне русофобии в зарубежных странах

5 мар. 17:58

Москва отмечает беспрецедентный уровень русофобии в ряде стран на фоне проведения спецоперации на Украине, виновные будут привлечены к ответственности, сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Обращаем пристальное внимание на беспрецедентный уровень русофобии, наблюдающийся в ряде зарубежных стран на фоне проведения специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что все подобные инциденты фиксируются тщательно. "Соответствующие материалы будут передаваться в компетентные органы для правовой оценки, виновные - привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - уточнили в пресс-службе.