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Red Wings продолжит полеты в Узбекистан и Армению

Red Wings продолжит полеты в Узбекистан и Армению

ЗАГ: Red Wings продолжит полеты в Узбекистан и Армению

Российский авиаперевозчик Red Wings продолжит полеты в Армению и Узбекистан на отечественных самолетах SSJ100, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что рейсы из Москвы, Махачкалы, Самары, Сочи и Екатеринбурга будут отправляться в армянские города Ереван и Гюмри, а также крупнейшие центры Узбекистана.

В компании подчеркнули, что полеты выполняются на современных самолетах SSJ100, зарегистрированных в авиационном регистре РФ, которые принадлежат российским финансовым институтам и застрахованы отечественными страховыми компаниями.

"Из-за действующих антиковидных ограничений международные рейсы имеют статус чартерных. Мы выполняем все обязательства перед пассажирами международных рейсов в полном объеме", - добавили в пресс-службе.

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