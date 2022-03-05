Москва встала на десять баллов

5 мар. 17:15

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы на дорогах в Москве в субботу днем достигли 10 баллов.

Движение наиболее затруднено в центре города, в частности, на центральных набережных - Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Софийской. Также пробки фиксируются на Большом Москворецком мосту и Большом Каменном мосту, на Боровицкой и Лубянской площадях, а также на Большой Якиманке, Большой Лубянке и Новом Арбате.

Далее движение практически парализовано на протяжении Бульварного кольца, а Садовое кольцо практически "сомкнулось" в обоих направлениях.

Также движение затруднено и на всем протяжении Третьего транспортного кольца в обоих направлениях.