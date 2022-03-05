Селянин обустроил наркопритон в Дагестане

5 мар. 16:51

Мужчина завел у себя дома притон для употребления наркотиков в Бабаюртовском районе, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

В ходе оперативных мероприятий в селе Старое Тамазатюбе по подозрению в организации наркопритона был задержан 52-летний местный житель.

"Установлено, что подозреваемый организовал притон для изготовления и потребления наркотических средств в собственном доме, который регулярно посещали наркозависимые лица", - пояснили в полиции.

В домовладении правоохранители нашли и изъяли 141,69 г марихуаны, а также посуду для изготовления и употребления наркотиков. Также полицейские задержали мужчину, который на момент их визита был в помещении.

Подозреваемые были доставлены в отдел, открыты уголовные дела по ч.1 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).