Путин: в России нет причин для введения военного положения

5 мар. 16:46

В России нет ни планов, ни предпосылок для введения военного или какого-либо иного особого положения, - заявил сегодня президент страны Владимир Путин.

"Военное положение вводится… в соответствии с законом по указу президента, и он должен быть подтвержден решением Совета Федерации, в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. Но у нас такой ситуации нет, и я надеюсь, не будет", - сказал Путин, передает "Интерфакс".

"...Особое положение вводится также указом и по решению Совета Федерации в случае каких-то крупномасштабных внутренних угроз. И еще один режим - режим чрезвычайной ситуации - как правило, вводится в регионах или на всей территории страны на случай техногенных катастроф, природных катаклизмов и т.д.", - сказал президент.

"Слава богу, такого тоже нет. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации. Не планируем, и такой необходимости нет сегодня", - заключил глава государства.