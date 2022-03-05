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"Црвена Звезда" решила продолжить сотрудничество с "Газпромом"

&quot;Црвена Звезда&quot; решила продолжить сотрудничество с &quot;Газпромом&quot;

Сербский футбольный клуб "Црвена Звезда" решил не разрывать контракт с "Газпромом". Об этом сообщил директор клуба Звездан Терзич.

Он подчеркнул, что соглашение с российской компанией ежегодно приносит клубу примерно 4 млн евро.

"Просьбы [от УЕФА] об удалении логотипа "Газпрома" с нашей формы не поступало, и я надеюсь, что не поступит. Это было бы безумием", - цитирует Терзича Sports.ru.

Напомним, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил разорвать соглашение с "Газпромом" из-за действий России на Украине.

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