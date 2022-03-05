Халатность при приемке детсадов привела к четырем уголовным делам в Дагестане

5 мар. 16:34

В Дагестане открыто четыре уголовных дела по факту халатности представителей Дирекции единого государственного заказчика-застройщика при строительстве детсадов в Дагестане, такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по Дагестану.

Как установило следствие, в прошлом году подозреваемые, ненадлежащим образом выполняя свои обязанности, одобрили ввод в эксплуатацию четырех детских садов, которые были построены в Кировском районе Махачкалы и Кумторкалинском районе. Здания не соответствовали проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам.

"Противоправные действия должностных лиц дирекции повлекли существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства в виде подрыва авторитета госорганов исполнительной власти, последующей оплаты за счет бюджетов соответствующих уровней дополнительных работ для устранения выявленных нарушений", - пояснили в управлении.

Сейчас реализуются следственные действия, направленные на установление виновных и привлечение их к уголовной ответственности.