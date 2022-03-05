В России могут разрешить продажи части продуктов без упаковки

5 мар. 16:33

Чтобы сдержать цены, производители продовольствия и ритейл могут получить право на продажу некоторых видов продовольственных продуктов без упаковки из-за ее резкого подорожания, - говорилось на заседании оперативного межведомственного штаба по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен, которое провел в Минсельхозе глава ведомства Дмитрий Патрушев.

Удорожание упаковки отмечено почти по всем категориям продовольственных товаров, и министр попросил Минпромторг представить предложения по замене выбывающей с учетом санкций упаковки на российские аналоги, - передает "Интерфакс".

Также было внесено предложение - продавать хлеб и возможно овощи через торговые сети без упаковки, что поможет снизить издержки, и Минпромторг такое предложение поддержал, заметив, что запреты на продажу без упаковки содержатся в санитарных правилах Роспотребнадзора.

В то же время было уточнено, что упаковка хлеба в основном российская, и перебоев в ее поставках не будет, весь вопрос заключается только в ее цене.