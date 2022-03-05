Минобороны Азербайджана: двое военных заблудились в Лачинском районе

5 мар. 16:10

Министерство обороны Азербайджана разыскивает двух военных, пропавших в Лачинском районе. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

"Военнослужащие срочной службы - солдаты Мамедов Фарид Аждар оглы и Абдуллаев Абдуллаев Фирдовси Маис оглы - передвигаясь с одной боевой позиции в Лачинском районе к другой, заблудились из-за резкого изменения погодных условий и снежной бури", - пояснили в министерстве.

Тем не менее, невзирая на неблагоприятные метеоусловия в высокогорной и труднопроходимой местности, были немедленно запущены поисковые работы по поиску заблудившихся военнослужащих.