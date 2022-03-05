Черногория готова ввести санкции против российских олигархов

5 мар. 16:09

Черногория уже предприняла меры в отношении российских олигархов и готова присоединиться ко всем антироссийским санкциям, - заявил в ходе переговоров с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэлем Эскобаром экс-вице-премьер, обладатель мандата на формирование нового правительства Черногории Дритан Абазович.

"Черногория готова расширить охват санкций, чтобы до конца соответствовать внешней политике ЕС. Мы будем следить за ситуацией с российскими олигархами, приняты все меры в соответствии с законом, если они приедут в Черногорию. Мы проводим мероприятия по противодействию злокачественному влиянию в Черногории, результатом чего стала высылка одного российского дипломата", - цитирует Абазовича ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина страны.

Также он пообещал финансовую, гуманитарную, а также военную помощь Украине, а если его кабинет будет поддержан, он предоставит еще большую помощь в "противодействии российской агрессии". Несмотря на то, что 1 марта черногорские власти присоединились ко всем антироссийским санкциям ЕС, народ страны думает по-другому: в разных городах Черногории акции в поддержку России в последние лни прошли в городах Никшич, Бар и дважды в Подгорице.

Напомним, ранее сегодня министерство иностранных дел Черногории объявило посла РФ Владислава Масленникова в стране персоной нон грата, он должен покинуть страну в течение 72 часов.