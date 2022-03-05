В Ингушетии попробуют удержать цены на продукты

5 мар. 15:36

Правительство Ингушетии совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) разработает и представит главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову комплексный план по предотвращению резкого роста цен на продукты первой необходимости, - сообщили в пресс-службе кабинета министров региона.

"Глава региона добавил, что к этой работе при необходимости будут подключены средства Национального фонда развития Ингушетии", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Средства фонда изначально направлены на урегулирование и смягчение подобных кризисных ситуаций, и сейчас они направлены на помощь и поддержку семей военнослужащих, погибших и раненых в ходе специальной военной операции в Донбассе, также предстоят благотворительные акции в священный для мусульман месяц Рамадан, - процитировали Калиматова в пресс-службе.

"Мне лично поступило более 50 обращений из-за роста стоимости сахара и муки. В наших силах сдерживать скачки хотя бы на такие продукты. Люди у нас в большинстве своем несостоятельные, интересы самых социально незащищенных мы должны отстоять", - подчеркнул Калиматов.

Сейчас в регионе проводится постоянный мониторинг цен и проверки всей цепочки поставок товаров. Контроль ведется за необоснованным повышением цен, злоупотреблений или ценовых сговоров участников рынка.