Источник: мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом санкций

5 мар. 15:26

Телефонные мошенники идут в ногу со временем в России: теперь они используют введенные против банков РФ санкции для хищения средств у клиентов, рассказал источник в правоохранительных органах.

Как сообщает ТАСС, накануне в полицию Москвы с письменным заявлением пришла 57-летняя женщина, которая поведала, что ей с неизвестного номера позвонил злоумышленник, назвавшийся менеджером ВТБ. Мужчина предупредил, что из-за санкций против банков, в том числе и ВТБ, идет перевыпуск банковских карт и открытие новых счетов. Соответственно, по его словам, на имя потерпевшей открыта заявка на перевыпуск банковской карты, ее личный менеджер в ближайшее время должен позвонить ей.

"Спустя некоторое время женщине вновь позвонил неизвестный, представился ее личным менеджером и сообщил, что будет сопровождать ее в процедуре открытия нового счета для того, чтобы она могла без проблем осуществлять денежные переводы и платежи", - пояснил источник.

Выполняя инструкции, женщина зашла в приложение ВТБ и со своего сберегательного счета перевела 335 тыс рублей по указанным мошенниками реквизитам. "Менеджер" пообещал, что за 5 минут сумма поступит на новый депозитный счет, и бросил трубку.

В итоге деньги пропали. Идет проверка.