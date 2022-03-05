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В Италии арестовали виллы Соловьева и Усманова

В Италии арестовали виллы Соловьева и Усманова

Сотрудники итальянской Финансовой гвардии Италии (силового подразделения Минэкономики) арестовали недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, попавших под санкции Евросоюза в связи с событиями на Украине.

По данным издания La Repubblica, речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо и о вилле Усманова на Сардинии.

Ранее В Италии были конфискованы яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, а также вилла в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.

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